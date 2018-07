Tutto fermo per il dopo Felipe Anderson. La Lazio ha messo tutti in stand-by, niente Papu Gomez, da più parti accreditato come possibile acquisto, dopo il grande interesse maturato durante la scorsa estate. Stavolta niente, nulla di fatto: lo confermano Gasperini e lo stesso interessato, interpellati in questi giorni.



CALCIOMERCATO LAZIO - Il quadro della situazione potrebbe cambiare da un momento all'altro, come riporta il Corriere dello Sport. Inzaghi ritiene il “Papu” rimane la prima scelta, anche se in parziale disaccordo con le linee societarie. Lotito non vuole spendere una cifra alta per un over 30, con uno stipendio che si aggirerebbe attorno ai 2 o 2,5 milioni. A meno che il prezzo non si abbassi fino ad arrivare intorno ai 10 milioni, altrimenti non se ne farà nulla. La società vorrebbe un giovane di prospettiva, Inzaghi ha scelto il suo acquisto ideale. Difficilmente Gomez comprometterà il rapporto con Percassi, il n.1 in casa Atalanta, chiedendo di andare via. Chissà se la Lazio deciderà di accontentare il suo mister...