Il futuro di Sergej Milinkovic-Savic oscilla tra la permanenza alla Lazio e l'approdo in una delle big d'Europa. Il centrocampista serbo negli ultimi anni è stato spesso a un passo dall'addio, ma quest'estate il presidente Lotito potrebbe vacillare di fronte a offerte faraoniche provenienti dall'estero. Proprio per questo i betting analyst non escludono un futuro lontano dalla Capitale per il ventiseienne di Lleida. In 'pole position' per aggiudicarsi Milinkovic-Savic in cado d'addio c'è il Manchester United, opzione offerta a 4,00, favoriti nella corsa rispetto al Psg, offerto a 6. La settima stagione con i colori biancocelesti per ora resta però l'ipotesi più probabile, che paga 2 volte la posta giocata. Non ci sono solo United e Psg, però, pronte ad approfittare di un eventuale apertura della società laziale. Tra le pretendenti attenzione anche al Real Madrid, trasferimento quotato a 9,00. Più staccate le altre pretendenti: Juventus, Bayern Monaco e Chelsea si giocano a 16,00. Segue l'Inter di Antonio Conte a 20,00.