Niente spese folli, questa la scelta della Lazio, in realtà un mantra che si ripete di stagione in stagione. La Lazio non rivoluzionerà la rosa: confermerà in blocco tutti i titolarissimi, a meno di offerte mostruose, ha intenzione di ripartire dalla solida base che ha permesso ad Inzaghi e ai suoi di lottare fino all'ultimo per un posto in Champions. E spunta un tetto per il mercato.



CALCIOMERCATO LAZIO - La Lazio investirà nel prossimo calciomercato, ma in maniera oculata, in una politica di piccoli passi a cui oramai la piazza è abituata. Il budget, come riporta Cittaceleste.it, è fissato: 50 milioni da spendere sul mercato, senza considerare gli introiti provenienti da eventuali cessioni.