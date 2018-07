Wesley è molto più di un vice Immobile. L'attaccante del Bruges potrebbe essere il prossimo acquisto di Tare, che sta anche chiudendo la trattativa relativa ad Acerbi. Balla solo un milione di differenza, con i bonus si dovrebbe arrivare a dama. La Lazio spenderà 12 milioni di euro per portarlo a Roma, ci punta molto.



CALCIOMERCATO LAZIO - Il 21enne brasiliano ha ampi margini di crescita, il ds Tare lo vede benissimo come sostituto di Immobile, ma non solo: come riporta la Gazzetta dello Sport, un investimento così oneroso autorizza a pensare che la Lazio lo veda anche vicino ad Immobile, in un nuovo quadro tattico con le due punte, regalando ad Inzaghi un'altra possibilità in avanti.