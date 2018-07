Per fortuna solo un grande spavento e nulla più: l'aggressione in spiaggia a Ciro Immobile si è risolta in un nulla di fatto. Nel frattempo, mentre Immobile si gode le ultime ore di vacanza, la Lazio pensa ad accontentarlo, dopo alcune voci che lo volevano vicino ad un accordo con il Milan.



CALCIOMERCATO LAZIO - Come riporta Repubblica, la Lazio ha pronto per il suo attaccante di punta un rinnovo del contratto, attualmente in scadenza nel 2022, con ritocco dell'ingaggio dai 2,5 milioni attuali fino a 3 più bonus. Un giusto riconoscimento, per uno degli attaccanti più prolifici degli ultimi anni: nelle prossime settimane la società incontrerà l'entourage del giocatore e siglerà l'accordo.