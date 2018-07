Lazio-Robben, il matrimonio non s'ha da fare. Nelle ultime ore era rimbalzata l'indiscrezione di un possibile interessamento per l'olandese da parte della società biancoceleste, in cerca di un rinforzo in grado di aiutare la squadra a crescere, dopo l'addio di Felipe Anderson. Il nome dell'olandese affascina, ma è legato a troppe incognite.



MERCATO LAZIO - Come riporta Cittaceleste.it, la Lazio non ci sta pensando. Tare ha in testa altri nomi, non crede che Robben, a 34 anni, possa essere un investimento proficuo. Soprattutto in termini di presenze: Robben ha uno storico di infortuni importante, vista l'età potrebbe essere una discriminante importante. L'olandese è in cerca di una nuova sfida, la Lazio non sembra intenzionata a garantirgli una chance in Italia.