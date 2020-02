Lazio, attenta: le pretendenti per Muriqi continuano a crescere. La punta kosovara continua a scaldare il mercato: il Monaco, appreso il desiderio di Slimani di tornare in Premier League, lo avrebbe puntato con decisione. Non solo: dall'Inghilterra sono certi che, dopo Tottenham e Burnley, anche l'Aston Villa lo abbia messo nel mirino.



CALCIOMERCATO LAZIO - Osservatori inglesi erano presenti all'ultima partita del Fenerbahce contro il Trabzonspor. Il club del Faro ha bisogno di vendere: per Muriqi ha stabilito un prezzo di 35 milioni. L'attaccante ha un contratto fino al 2023. Il Burnley ne ha offerti 25, sulle sue tracce c'è anche il Manchester United. La Lazio, che avrebbe strappato una promessa da Giroud per giugno, sta cercando un attaccante. La caccia si fa grossa, forse troppo per la Lazio.