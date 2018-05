Lazio, c'è aria di rivoluzione. Il fallito arrivo in Champions apre a importanti cambiamenti in seno alla rosa. Tare e Lotito sono già al lavoro per puntellare la squadra. CALCIOMERCATO LAZIO - il vero e proprio tallone d'Achille di questa stagione è stata la difesa: troppi i gol presi, che alla fine sono costati carissimo. Come riporta il Corriere dello Sport, si cerca un vice affidabile per Strakosha, che possa fargli tirare il fiato. Nel cuore della retroguardia bisogna sostituire de Vrij. In pole Romagnoli (rossonero dal cuore biancoceleste), piace da sempre, è operazione complicata. Sul taccuino di Tare ci sono anche Jemerson del Monaco, Badstuber e Coates, senza dimenticare Rodrigo Caio.