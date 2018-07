La Lazio valuta tutte le alternative per sostituire Felipe Anderson. Prima su tutte "el Papu" Gomez: il giocatore dell'Atalanta piace molto ad Inzaghi, ma la valutazione dell'argentino, per ora, è considerata troppo alta, come riporta il Corriere dello Sport.



ALTERNATIVE AL PAPU - Tare si muove su molti nomi, Lotito per l'Atalanta al massimo può sborsare 10 milioni, non si muove da quella cifra. Due le alternative principali (a parte il nome nuovo Pedro del Chelsea): l’ex Palermo Vazquez (pronto a dire addio alla Liga) e Perez, grande amico di Luis Alberto, che potrebbe giocare anche da attaccante a fianco di Immobile. Attenzione al nome di Bernard: è svincolato, piace a tantissimi club in Premier, la Lazio lo monitora.