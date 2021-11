Il rinnovo del contratto in arrivo per l'allenatore Pioli è solo l'inizio: l'obiettivo è blindare Theo Hernandez, Leao e Bennacer, punti fermi del Milan capolista che insegue lo scudetto. Tutti in scadenza nel 2024, tutti da rinnovare fino al 2026: come si legge sulla Gazzetta dello Sport, i dirigenti rossoneri Gazidis, Maldini e Massara sono all'opera per chiudere entro Natale.