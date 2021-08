Il Milan cerca un esterno destro offensivo sul mercato. La distanza con il Porto per Jesus Corona sembra difficile da colmare a pochi giorni dalla chiusura degli affari, periodo in cui tutto diventa però ancora più imprevedibile. I portoghesi chiedono almeno 13 milioni, nonostante la scadenza del contratto del giocatore (28 anni, vincolato solo per un’altra stagione) non permetta di giocare troppo al rialzo: il 40% del futuro incasso dovrà essere girato al Twente, club da cui il messicano fu acquistato nel 2015. Il Milan non vorrebbe invece spingersi oltre i 10: i bonus, come al solito, potrebbero permettere un’intesa a metà strada.



L'altra opzione porta a Faivre del Brest, 23 anni (solito aggiornamento social: "Stay ready", state pronti ha scritto su Instagram…) che nelle ultime ore ha preso quota sempre secondo la Gazzetta dello Sport. Aspettando sempre risposte dal Bordeaux per Adli, per questa sessione o per il prossimo inverno.