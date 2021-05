Come riporta La Gazzetta dello Sport, nei piani del Milan c'è anche l'acquisto estivo di un vice di Zlatan Ibrahimovic. Ad oggi è favorito Vlahovic su Scamacca nei piani di Paolo Maldini, preferenza netta per il serbo. Ma al Milan comanda la fantasia e non è detto che anche sul mercato non spunti un nome nuovo all’improvviso, assicura il quotidiano.