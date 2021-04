Le cinque giornate di Pioli. L'allenatore rossonero si gioca la conferma sulla panchina del Milan in questo finale di campionato. Come si legge sulla Gazzetta dello Sport, la proprietà non hai mai messo in discussione il tecnico, che al momento sembra saldo.



Ma l'esclusione dalla Champions League sarebbe uno shock soprattutto per chi fino a tempo fa ha coltivato il sogno scudetto, senza pensare troppo al domani. Ma quale tecnico potrebbe portare il Milan molto più su? Sogni di top manager a parte, e ci sono costi da sostenere, Pioli resta l'opzione migliore.