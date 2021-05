Il Milan cerca rinforzi per il reparto offensivo. Ed è pronto a sfidare l'Inter per Olivier Giroud: in scadenza di contratto col Chelsea, il francese, infatti, piace anche ai nerazzurri, alla ricerca di un vice Lukaku e già vicini in passato al campione del mondo. Per i rossoneri non tramontano le alternative, tra le quali c'è Boadu dell'AZ secondo Tuttosport.