Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, Gigio Donnarumma avrebbe lasciato in lacrime l'incontro con gli ultras di ieri a Milanello. I tifosi volevano vederlo in privato e lui, pur contrario ad accettare, alla fine si è presentato. I rappresentanti della Curva Sud avrebbero chiesto a Gigio chiarezza e di non scendere in campo contro la Juventus settimana prossima, in caso di mancato rinnovo. Il numero 99, ovviamente, ha rifiutato questa possibilità, ribadendo di non aver ancora firmato niente e che sarà solo lui a decidere il suo futuro.