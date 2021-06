A pochi giorni dall'inizio dell'Europeo, Gigio Donnarumma è ancora senza squadra. Il suo agente, Mino Raiola, è al lavoro e in contatto con Psg, Barcellona e Juventus, ma ancora non ha definito l'accordo con nessun club. Una situazione che, come scrive La Gazzetta dello Sport, non dovrebbe distrarre troppo il portiere, anche se il ct Mancini nel pre ritiro in Sardegna aveva dichiarato di aspettarsi che tutti i dubbi sul mercato sarebbero stati risolti prima dell'esordio contro la Turchia.