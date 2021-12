Stefano Pioli avverte Franck Kessié. In occasione della trasferta di stasera a Udine l'allenatore del Milan lascia in panchina il centrocampista ivoriano, in calo di rendimento. Come si legge sulla Gazzetta dello Sport, è anche un messaggio per la trattativa (in salita) del rinnovo del suo contratto in scadenza a fine stagione: in Champions League avrebbe dovuto dimostrarsi all'altezza delle richieste economiche avanzate al club rossonero.



Per ora non si segnalano passi in avanti. O meglio, passi indietro perché per convincere Kessié a rinnovare alle cifre proposte dal Milan (6,5 milioni di euro netti all'anno) servirebbe una retromarcia rispetto all'idea di andare a incassare molto di più altrove. Ma gli 8 milioni promessi, o ipotizzati, dal PSG saranno ancora sul tavolo?