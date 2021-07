Seguito anche dal Milan, Noni Madueke è finito nel mirino del Borussia Dortmund, ma il PSV non ha intenzione di cederlo. Lo conferma il direttore tecnico John de Jong a Voetbal International: "Al momento non abbiamo ancora ricevuto un’offerta concreta, ma ovviamente tutto può cambiare velocemente. In linea di principio non dovrebbe lasciare il club, ma nel mercato può sempre succedere qualcosa di pazzesco anche se la nostra preferenza sarebbe trattenerlo qui".