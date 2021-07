Il futuro di Josip Ilicic rimane ancora avvolto nel mistero. Il trequartista sloveno ha manifestato il desiderio di cambiare aria e i betting analyst, riporta Agipronews, vedono il suo abbandono alla Dea a quota 1,50. Tra le società interessate c’è il Milan in pole position che ha individuato in Ilicic il giocatore perfetto per sostituire Calhanoglu tanto che l’approdo in rossonero vale 1,75 volte la posta. Più defilata, invece, c’è la Lazio che potrebbe tornare alla carica in caso di cessione di Luis Alberto: lo sbarco nella Capitale, però, non sembra imminente tanto che l’approdo alla corte di Sarri vale 5 volte la posta. Più indietro ancora ci sono, infine, Napoli, Roma e Fiorentina a quota 15.