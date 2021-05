Il Frosinone guarda alla prossima stagione. Come riporta Sky Sport, oggi, a Casa Milan, c'erano il ds Angelozzi e Piero Doronzo per chiedere due giovani del club rossonero: Giacomo Olzer, trequartista classe 2001, che ha debuttato con la Prima Squadra quest'anno, e Marco Brescianini, centrocampista in prestito all'Entella.