Il Sassuolo è al lavoro per il dopo De Zerbi, pronto a salutare e volare in Ucraina dallo Shakhtar Donetsk. E, come scrive Tuttosport, in lizza per la panchina dei neroverdi ci sono Vincenzo Italiano, allenatore dello Spezia, e Marco Giampaolo, ancora sotto contratto col Torino e reduce da due stagioni fallimentari col Milan e granata, terminate con l'esonero.