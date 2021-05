Il Milan, con una qualificazione in Champions League ottenuta, pensa ai rinnovi, con quello di Gianluigi Donnarumma che resta il più delicato. Come scrive Tuttosport, i rossoneri hanno proposto 8 milioni di euro all'anno per i prossimi 3 anni, un'offerta che non verrà migliorata. Se Gigio dirà di no, la società meneghina chiuderà per Mike Maignan del Lille.