Il Milan non vuole correre il rischio di vedersi ripetere quanto successo con Donnarumma e Calhanoglu e sta lavorando per rinnovare il contratto di Franck Kessié, in scadenza 2022. Secondo La Gazzetta dello Sport, i rossoneri sono pronti a offrire 6 milioni di euro a stagione al centrocampista ivoriano, che fin qui non ha chiarito le sue intenzioni sul futuro.