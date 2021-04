Il Milan è ancora alle prese con il caso relativo al futuro di Gigio Donnarumma. Secondo Sky Sport, i rossoneri considerano ancora il rinnovo di contratto del classe '99 la priorità e aspetteranno fino al 23 maggio, ultima giornata di campionato, la sua firma. Se non dovesse trovarsi l'accordo per prolungare, il Milan non si farebbe però trovare impreparato: come anticipato da Calciomercato.com, è infatti stato bloccato Mike Maignan del Lille.