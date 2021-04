"Scamacca vale 40 milioni, non è eccessivo?". Alla domanda sull'attaccante ora in prestito al Genoa, l'ad del Sassuolo Giovanni Carnevali ha risposto così ieri a margine della partita contro il Milan: "Possiamo chiedere qualunque cifra, chi non ha disponibilità ad acquistarlo non lo faccia. Chi fa determinanti investimenti li fa perché li può fare, nessuno è obbligato a spendere questi soldi". Un messaggio chiaro del club neroverde, che non farà sconti per Scamacca. L'attaccante è nel mirino proprio del Milan per la prossima stagione.