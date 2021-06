Con Donnarumma ormai volato verso il Psg e con la situazione legata al rinnovo di Cahlanoglu ancora in stand-by, il Milan cerca di assestare il colpo anche per quanto riguarda il mercato in entrata. Gli occhi della dirigenza rossonera si sono posati soprattutto sulla trequarti dove sono due i nomi caldi: quello del Papu Gomez e di Rodrigo De Paul. L’ex Atalanta, secondo i betting analyst, è il più vicino all’approdo a Milano tanto che un suo passaggio in rossonero vale 2,25 la posta. Leggermente più alta, invece, la quota riservata al centrocampista dell’Udinese che si trova a 2,50. Non ci sono solo loro due, però, a movimentare i sogni dei tifosi rossoneri. Altra pista calda, secondo gli analisti, è quella che porta a Josip Ilicic dell’Atalanta, così come quella che va verso Hakim Ziyech con entrambi in quota a 2,50. Prende corpo, poi, anche il colpo Federico Bernardeschi, talento della nazionale di Roberto Mancini che sembra aver chiuso il suo ciclo alla Juventus: un arrivo dell’ex Fiorentina vale 3 volte la posta.