Gli infortuni occorsi a Kjaer – stagione finita per lui – e Tomori hanno complicato i piani del Milan che proprio nel corso dell’ultimo match casalingo perso contro lo Spezia ha mostrato tutta la sua fragilità difensiva vista l’assenza dei due titolari. Per tentare l’assalto all’Inter e riportare il tricolore nella Milano rossonera per la prima volta dal 2011, Pioli chiede dei rinforzi entro la fine dle mercato e, secondo gli esperti, il più vicino all’arrivo sembra il centrale difensivo del Manchester United Eric Bailly, offerto a 3, stessa quota del difensore del PSG Abdou Diallo. Più attardata la coppia Bremer-Botman, proposta a 6, obiettivi molto graditi alla dirigenza ma di difficile raggiungimento per le elevate richieste dei club di appartenenza. Ancora più remota la possibilità per Stefano Pioli di riabbracciare Nicola Milenkovic, giocatore già allenato dal tecnico emiliano a Firenze, in quota a 12 per un passaggio al Milan nel mercato invernale.