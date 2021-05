Danilo D'Ambrosio, difensore dell'Inter, in scadenza di contratto, con i nerazzurri che hanno l'opzione per il rinnovo, è un po' più lontano dal club meneghino. Come scrive la Gazzetta dello Sport, non arrivano i segnali dal club, per il momento, è questo ha infastidito l'entourage dell'ex Torino: il Milan osserva.