Prima il presente col Galles e poi il futuro in Francia. Dopo la terza partita della fase a gironi di Euro 2020, Gigio Donnarumma effettuerà le visite mediche e firmerà il contratto fino al 2026 col Paris Saint-Germain. Che lo ingaggia a parametro zero dal Milan, con cui il portiere della Nazionale italiana è in scadenza di contratto a fine mese. Per lui è pronto un ingaggio da 10 milioni di euro netti all'anno.