Non c'è due senza tre? Dopo il riscatto di Tomori e l'ingaggio in dirittura d'arrivo di Giroud, il Milan tratta un altro calciatore del Chelsea: Bakayoko. Secondo la Gazzetta dello Sport, in questi giorni Spalletti ha chiesto a De Laurentiis di riportare il centrocampista al Napoli che si è rifatto sotto con Marina Granovskaia. Da parte sua il giocatore ha preso tempo, avendo già in corso il dialogo con i rossoneri.