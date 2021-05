Spunta anche il nome di Henrikh Mkhitaryan per il Milan che sarà. Il trequartista della Roma non è sicuro di rimanere nella capitale il prossimo anno dopo l'arrivo di José Mourinho. Tra i due, infatti, il rapporto non è idilliaco dai tempi del Manchester United. I rossoneri osservano con grande attenzione, come fa sapere Il Tempo.