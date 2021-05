Il trequartista spagnolo Brahim Diaz ha convinto l'allenatore Pioli e il Milan è al lavoro per confermarlo. Come si legge sulla Gazzetta dello Sport, appena finito il campionato Maldini e Massara avranno un appuntamento con il Real Madrid per lui, con il Chelsea per il difensore Tomori (diritto di riscatto fissato a 28 milioni di euro) e anche per Tonali con il Brescia a cui, dopo i dieci milioni di prestito già versati, ne deve 15 per il riscatto e altri 10 di bonus vari.