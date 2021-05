Chi per il Milan se Calhanoglu dovesse partire? Con un'offerta in arrivo dall'Al Duhail, il turco può lasciare i rossoneri, che valutano già le alternative, come scrive Tuttosport: oltre a Brahim Diaz, per il quale si parlerà con il Real Madrid per la permanenza, si seguono Josip Ilicic dell'Atalanta ed Henrik Mkhitaryan della Roma.