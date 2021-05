Il Milan cerca un centravanti sul mercato (Vlahovic della Fiorentina), ma il nuovo reparto d'attacco potrebbe essere rinnovato anche con De Paul. Come si legge sulla Gazzetta dello Sport, il desiderio rossonero c'è, l'argentino dell’Udinese piace e il club non lo nasconde. L'ostacolo è il prezzo: il Milan vorrebbe scontarlo con l'inserimento di Hauge nell'affare, ma potrebbe non bastare.