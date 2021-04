Il Milan cerca un vice/erede di Zlatan Ibrahimovic sul mercato. L'attaccante svedese salta per squalifica la partita di domenica all'ora di pranzo con il Genoa a San Siro, dove sarà sotto esame come avversario Gianluca Scamacca.



A gennaio il Milan ci ha provato, il prezzo era di 25 milioni. Anche la Juve è stata vicina all’affare, ma il Sassuolo ha tenuto duro, rifiutando proposte di prestiti con diritto di riscatto. E ora quanto costa? Come si legge sulla Gazzetta dello Sport, al club neroverde arrivano segnali che la cifra giusta sia vicina ai 30 milioni di euro.



Ancor più costosa l'operazione Vlahovic. È vero che il centravanti serbo non vuole rinnovare il contratto il scadenza nel 2023, ma Commisso tiene alta la guardia. Si parla di una richiesta da 40 milioni di euro, ma tutti quei gol di Dusan stanno facendo lievitare il prezzo. Pioli ha accompagnato i suoi primi passi in maglia viola: lo stima. E’ un investimento importante e molto dipende dal ritorno in Champions League. In via Aldo Rossi sanno bene che sia Scamacca che Vlahovic metterebbero la firma per giocare insieme all'idolo Ibra.