L'Agenzia g.e.v. sport, che cura gli interessi di Lorenzo Insigne, capitano del Napoli, smentisce le voci sul 24 azzurro con un posto su Instagram: "L'agenzia GEV Sport, che cura gli interessi di Lorenzo Insigne, si trova costretta per l'ennesima volta a smentire quanto scritto oggi su un noto quotidiano nazionale. Circa la situazione di Lorenzo non c'è stato nessun incontro con la SSC Napoli e di conseguenza nessun rifiuto. Con la speranza di non dover intervenire di nuovo sulla vicenza. Uniti verso un unico obiettivo".