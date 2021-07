Il calciomercato del Napoli appare un po' bloccato. Qualche movimento andrà fatto e di attenzione ce n'è tanta in difesa. Bisognerà capire la situazione Koulibaly come finirà, se resterà o meno, per poi decidere il sostituto di Maksimovic, con Luperto momentaneamente in rosa.



Nel reparto arretrato oltre Senesi l'ultimo nome è quello di Piero Hincapiè, classe 2002 di proprietà dell'Atlético Talleres. Buon prospetto, può giocare sia da centrale che come terzino sinistro. Lo riporta oggi il Corriere dello Sport.