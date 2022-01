Il nome più forte degli ultimi giorni in casa Napoli è quello di Nicolás Tagliafico, terzino sinistro dell'Ajax. L'argentino quest'anno ha trovato poco spazio e non rientra più tra le prime scelte di ten Hag. In più ha il contratto che scadrà nel 2023 e il club di Amsterdam è consapevole che da parte del calciatore non c'è l'intenzione di rinnovare.



L'agente di Tagliafico, Ricardo Schlieper, è andato in pressing sulla dirigenza dell'Ajax per proporre l'affare con il Napoli. La formula prevede un prestito fino a fine stagione più un eventuale riscatto successivo sui 6-7 milioni. Intanto ci sono altri tre club europei con proposte simili a quella del Napoli. Lì diventerebbe decisiva la volontà del calciatore che avrebbe già espresso apprezzamento per la città, l'allenatore e la squadra. Lo riporta oggi Il Mattino.