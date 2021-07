Il futuro di Lorenzo Insigne è ancora tutto da definire. Il contratto del capitano del Napoli scadrà tra un anno e ancora non c'è stato l'incontro tra società, calciatore e agente per provare a estendere il rapporto tra le parti.



In caso di cessione quanto chiederebbe il Napoli per rinunciare a Insigne? Oggi Repubblica analizza la situazione e racconta che, vista la maturità calcistica, le recenti imprese e anche il contratto in scadenza tra dodici mesi, il prezzo del cartellino non sarebbe al di sotto dei 20 milioni di euro.