Il Napoli è alla ricerca del dopo Insigne. Diversi i giocatori sul taccuino del ds azzurro Cristiano Giuntoli. Tra cui Adnan Januzaj, in scadenza con la Real Sociedad e pronto per fare un passo in avanti.



Raiola vuole Januzaj in Champions e lo mette all'asta in giro per l'Europa. Il Napoli ha chiesto informazioni sul belga anche se ci sarebbero altri esterni in vantaggio, ovvero Lang, Berardi, Traorè e Sinisterra. Lo riporta Mundo Deportivo.