Uno dei protagonisti del Napoli quest'anno è sicuramente Cristiano Giuntoli. Il ds azzurro ha fatto un lavoro importante soprattutto la scorsa estate portando ai piedi del Vesuvio calciatori come Kvaratskhelia e Kim, che oggi sono dei leader in questa squadra. Giuntoli non è però tipo da cullarsi sugli allori ed è già proiettato al futuro: la stagione che si concluderà a giugno è destinata a regalare grandi soddisfazioni, con uno scudetto atteso 33 anni e sempre più vicino ed un percorso in Champions League che non può essere inficiato dalla dolorosa eliminazione ai quarti di finale per mano del Milan. Per questo Giuntoli si è messo già al lavoro per individuare nuovi campioni da aggiungere alla rosa del Napoli e nelle ultime ore c'è un nome che scalda l'ambiente più degli altri.



C'È THIAGO ALMADA - I fari del club partenopeo sono puntati su Thiago Almada, trequartista e all'occorrenza attaccante esterno argentino classe 2001, cresciuto nel barrio di Fuerte Apache come l'ex juventino Carlos Tevez, calcisticamente nel Velez, e attualmente in forza all'Atlanda United, formazione che milita in MLS. Con la franchigia statunitense, che lo ha acquistato nel febbraio 2022 per poco meno di 15 milioni di euro, ha realizzato in questa stagione 4 reti in 6 partite, che si aggiungono ai 7 complessivi messi a segno nella passata stagione. Un giocatore di grande talento ed imprevidibilità, nel giro della nazionale maggiore da circa un anno e mezzo e che ha fatto parte della spedizione vincente in Qatar laureandosi campione del mondo e scendendo pure in campo per 6 minuti nell'ultima partita della fase a gironi contro la Polonia.



CONFERME - A confermare il forte interesse del Napoli per Thiago Almada è stato l'agente Andrea D'Amico, che nelle ultime annate ha concluso diverse operazioni coi club di MLS e che conosce dunque alla perfezione le dinamiche di mercato della lega statunitense: "Thiago Almada? Si, anche a me sono arrivato conferme a riguardo: è un calciatore che mi risulta piaccia tantissimo a Cristiano Giuntoli". Secondo quanto riporta Radio Kiss Kiss, radio ufficiale del Napoli, l'operazione sarebbe entrata in una fase molto calda, con contatti sempre più serrati. La valutazione fissata per il trequartista argentino, sotto contratto fino a giugno 2025, si aggira sui 20 milioni di euro. In passato il calciatore è stato accostato pure ad Inter e Juventus. C'È THIAGO ALMADA - I fari del club partenopeo sono puntati su, cresciuto nel barrio di Fuerte Apache come l'ex juventino Carlos Tevez, calcisticamente nel Velez, e attualmente, formazione che milita in MLS. Con la franchigia statunitense, che lo ha acquistato nel febbraio 2022 per poco meno di 15 milioni di euro,, che si aggiungono ai 7 complessivi messi a segno nella passata stagione. Un giocatore di grande talento ed imprevidibilità, nel giro della nazionale maggiore da circa un anno e mezzo e chee scendendo pure in campo per 6 minuti nell'ultima partita della fase a gironi contro la Polonia.- A confermare il forte interesse del Napoli per Thiago Almada è stato l'agente, che nelle ultime annate ha concluso diverse operazioni coi club di MLS e che conosce dunque alla perfezione le dinamiche di mercato della lega statunitense: "Secondo quanto riporta Radio Kiss Kiss, radio ufficiale del Napoli,, con contatti sempre più serrati. La valutazione fissata per il trequartista argentino, sotto contratto fino a giugno 2025, si aggira sui