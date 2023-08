Il Napoli è al lavoro sul mercato in entrata con Gabri Veiga pronto a diventare un nuovo calciatore azzurro. C'è però anche l'argomento cessioni da dover affrontare ed ecco due calciatori che si apprestano a salutare. La Gazzetta dello Sport parla di due calciatori in particolare, cioè Demme pronto all'addio definitivo e su cui ci sono Herta Berlino e Genoa. Verso la partenza anche Gaetano direzione Empoli, in prestito, ma solo dopo l'ufficialità di Gabri Veiga.