Maksimovic e Hysaj sono in scadenza di contratto a giugno e a fine stagione si svincoleranno a parametro zero dal Napoli. Da dove può partire pure Koulibaly. Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, per la sua successione si fanno i nomi di Marcos Senesi (argentino classe 1997 del Feyenoord) e di Pau Torres, spagnolo classe 1997 del Villarreal.