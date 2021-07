Il mercato del Napoli stenta a decollare. Inevitabilmente non saranno fatti investimenti importanti ma un punto sul mercato tra Spalletti, De Laurentiis e Giuntoli è stato fatto.



Stando a quanto scrive il Mattino, Spalletti avrebbe fatto due richieste, un terzino sinistro e un centrocampista. Emerson Palmieri la pista più calda, ma al momento l'unica ipotesi sembra essere quella di prenderlo in prestito. In problema resta anche l'ingaggio del giocatore. Altro nome per la fascia mancina è quello di Mathias Olivera. In mezzo al campo la situazione Thosby vive una fase di stallo, piace Koopmeiners.