Il Napoli si prepara per chiudere il doppio colpo a centrocampo. Dopo l'arrivo di Demme ieri a Napoli, ecco che sembra essere fatta per l'altro giocatore per il quale mancavano solo i dettagli, Stanislav Lobotka.



Dopo un tira e molla con il Celta Vigo, la trattativa si è sbloccata: Lobotka passa al Napoli per una cifra sui 20 milioni di euro più 4 di bonus difficili da raggiungere. Visite mediche programmate già per domani pomeriggio.



Il doppio rinforzo a centrocampo auspicato da Gattuso sembra quindi essere arrivato. Riuscirà il Napoli a rialzarsi?