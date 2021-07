Il mercato del Napoli ruota attorno al futuro di Lorenzo Insigne, ma soprattutto ci sarà bisogno di due innesti, ovvero un terzino sinistro e un centrocampista che vada a sopperire all'uscita di Bakayoko.



Stando a quanto scrive il Corriere dello Sport, però, se non andrà via uno tra Mario Rui e Ghoulam, il Napoli non potrà affondare il colpo per Emerson Palmieri.