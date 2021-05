Il mercato del Napoli è ancora tutto da definire. In qualche zona di campo però c'è sicuramente bisogno di intervenire, a partire da una questione numerica.



Un ruolo che ha mostrato diverse lacune in questa stagione c'è quello di terzino sinistro. Uno dei nomi in lista da diverso tempo è quello di Emerson Palmieri. Secondo quanto riporta Il Mattino, l'esterno mancino del Chelsea "andrebbe a piedi fino a Napoli" pur di riabbracciare Spalletti.