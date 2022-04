Il futuro di Nicolò Zaniolo sembra essere lontano da Roma. Il centrocampista giallorosso potrebbe lasciare la capitale la prossima estate e ci sono diversi club che farebbero nascere un'asta per acquistarlo.



Tra questi Juventus e anche il Napoli. Gli azzurri sembrano fare sul serio, l'idea di portarlo ai piedi del Vesuvio pare esserci. La valutazione in casa Roma è di 50 milioni, Zaniolo ha un contratto fino a giugno 2024 per circa 2 milioni a stagione. Lo riporta oggi il Corriere dello Sport.