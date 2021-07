Per il centrocampo il Napoli segue Florian Grillitsch, calciatore classe '95 dell'Hoffenheim. Nazionalità austriaca, ha affrontato otto giorni fa l'Italia negli ottavi di finale dell'Europeo.



Giuntoli ha chiesto informazioni su Grillitsch. La valutazione del cartellino dovrebbe aggirarsi intorno ai 10 milioni di euro rispetto ai 18 chiesti dal club in un primo momento. Sembra improbabile un rinnovo con l'Hoffenheim, così da favorire la società acquirente che riuscirebbe a strapparlo ad una cifra inferiore rispetto alle richieste del club tedesco. Grillitsch è stuzzicato dall'idea di provare un'esperienza in Italia, ancor di più rispetto alla Bundesliga e alla Premier League. Giuntoli attende l'ok di De Laurentiis per presentare l'offerta ufficiale. Lo riporta oggi La Gazzetta dello Sport.