Il Napoli è alla ricerca di un terzino per rinforzare la rosa a disposizione di Luciano Spalletti. Diversi i nomi per la fascia sinistra, ma servirà anche una soluzione per quella destra, dato che ad oggi c'è Di Lorenzo come garanzia e Malcuit che non dà troppa affidabilità.



Con il Chelsea potrebbero presto esserci dei discorsi approfonditi per Emerson Palmieri. Ma non solo: all'attenzione di Giuntoli ci sarebbe anche Davide Zappacosta, di proprietà dei Blues. Il vantaggio è che l'ex Genoa e Roma può giocare sia a destra che sinistra e gli azzurri potrebbero chiederlo in prestito con diritto di riscatto. Lo riporta la radio ufficiale del Napoli, Radio Kiss Kiss Napoli.